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Українські захисники повернули контроль поблизу Западного на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські захисники повернули контроль поблизу Западного на Харківщині
мапа: DeepState

Українські бійці мають успіхи на Харківщині

Сили оборони України повернули контроль над територією поблизу населеного пункту Западне Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони України повернули контроль поблизу Западного», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень. На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали Бачівськ, Уланове, Товстодубове, Кучерівка, Корчаківка та Андріївка. Крім того, російські війська завдали авіаційного удару по району Пустогорода.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська активізували наступальні дії малими групами задля створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною. Головною метою таких маневрів є намагання ворога розтягнути українські резерви та убезпечити власні регіони від регулярних ударів.

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Теги: війна Харківщина DeepState

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