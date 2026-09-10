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Російським розробникам заблоковано доступ до одного з найбільших ШІ-помічників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російським розробникам заблоковано доступ до одного з найбільших ШІ-помічників
У MWS AI сказали, що програмісти продовжать користуватися Claude Code та Codex, а блокування Cursor на ринку розробки не позначиться
фото: pexels

Російським розробникам тепер доведеться використовувати різні засоби обходу блокувань

Користувачам із Росії заблокували доступ до сервісу Cursor – одного з найбільших інструментів для написання коду за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними джерел у сфері розробки програмного забезпечення, американський сервіс перестав працювати на території Росії 4 вересня. Офіційних коментарів з цього приводу не було, але за день до блокування до угоди користувача Cursor додали пункт про експортний контроль США.

Російським розробникам тепер доведеться використовувати різні засоби обходу блокувань, щоб продовжити працювати з сервісом, або переходити на інші моделі з відкритим кодом, зазначив директор з розвитку технологій ШІ Сбербанку Сергій Марков. У MWS AI додали, що програмісти продовжать користуватися Claude Code та Codex, а кардинально блокування Cursor на ринку розробки не позначиться.

Наприкінці літа SpaceX Ілона Маска придбала розробника сервісу – компанію Anysphere – за $60 млрд. На цьому тлі OpenAI заявила, що припинить надавати моделі ChatGPT для Cursor через можливі порушення умов їх використання.

До цього росіянам закрили доступ до інших закордонних сервісів штучного інтелекту. Зокрема, у 2025 році Google заблокував Gemini для користувачів із Росії, а навесні 2026-го Anthropic почала масово обмежувати російські акаунти в Claude. Своєю чергою OpenAI блокувала акаунти, пов’язані з російськими дезінформаційними кампаніями в Україні, США, Молдові та країнах Балтії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські хакери з угруповання Aur0ra використали ШІ-помічника Cursor під час злому хімічної компанії в Бельгії та ще щонайменше шести інших фірм у Німеччині, Шотландії, Італії та Аргентині. Згідно з даними компаній Gambit Security та CloudSek, що займаються кібербезпекою, хакери під приводом тренування переконали ШІ-агента виконати сотні шкідливих операцій, зокрема викрасти облікові дані організацій. При цьому після зломів хакери могли вимагати від компаній викуп за отриману інформацію.

Теги: штучний інтелект росія росіяни

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