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Російські пропагандисти анонсували «ще одну коротку СВО»: проти кого цього разу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські пропагандисти анонсували «ще одну коротку СВО»: проти кого цього разу
Державне медіа РФ опублікувало погрози війною проти Литви
фото: armyinform.com.ua

Підконтрольне Кремлю державне медіа описало сценарій нападу на країну НАТО та пригрозило застосуванням ракет із «відповідним зарядом»

Російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» опублікував матеріал із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві. Можливу агресію проти країни НАТО автор публікації назвав «ще однією короткою СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Матеріал російського державного агентства вийшов із заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». У ньому йдеться про можливий воєнний сценарій проти Литви.

Автором публікації став російський пропагандист Олександр Носович – керівник ресурсу RuBaltic.Ru та член російської Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Російські пропагандисти анонсували «ще одну коротку СВО»: проти кого цього разу фото 1

У своєму матеріалі Носович порівняв Литву з Україною та описав сценарій, за якого Росія могла б завдати ударів по балтійській державі без введення сухопутних військ. Окремо пропагандист згадав можливість застосування ракет у разі розміщення в Литві ядерних боєголовок.

«Оскільки наші противники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, то росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Тільки ракети з відповідним зарядом», – йдеться у тексті Носовича.

За даними Центру «Досье» та литовського мовника LRT, Носович належить до мережі впливу в країнах Балтії, яку пов'язують із російськими спецслужбами. За інформацією цих джерел, пропагандист отримує прямі вказівки від кураторів із Росії.

Агресивна риторика російського державного ресурсу з'явилася на тлі застережень європейських представників і спецслужб щодо російських гібридних операцій та можливих провокацій. Зокрема, про відповідні ризики раніше говорили представники Данії, Чехії та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Одним із найбільш чутливих районів у регіоні залишається Сувалкський коридор – територія на польсько-литовському кордоні між Білоруссю та російською Калінінградською областю.

Нагадаємо, 16 вересня Європейський парламент ухвалив доповідь, присвячену протидії гібридним загрозам і захисту територіальної цілісності Євросоюзу та критичної інфраструктури. Серед іншого, документ передбачив пропозицію створити механізм скоординованої відповіді на гібридні загрози та вести «Чорну книгу російської гібридної агресії».

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Теги: росія пропаганда війна Литва

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