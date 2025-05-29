Коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»: названо дату

Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО

Нове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться вже наступного тижня. Його проведуть у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАТО.

«У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Перше засідання у цьому форматі відбулося 27 квітня 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України. Його провели на авіабазі НАТО в Німеччині, і саме воно стало стартом для постачання Україні важкого озброєння для протидії агресії РФ. Відтоді вже відбулося 27 зустрічей у форматі «Рамштайн» за участю України та партнерів.

Нагадаємо, що останнє засідання «Рамштайну» відбулося 11 квітня 2025 року. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України було оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного Альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі.