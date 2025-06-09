Агент ФСБ коригував удари російських терористів по Києву: деталі від СБУ

За даними СБУ, ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу «ВКонтакті»

Головним завданням ворожого агента було знайти координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ

Служба безпеки України затримала коригувальника масованих повітряних атак російських окупантів по столиці України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, зловмисник діяв на замовлення ФСБ РФ, а його головним завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

«За наявними даними, маючи таку інформацію, російські окупанти хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім «безперешкодно» обстрілювати цивільну інфраструктуру міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу «ВКонтакті».

За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені «цілі», щоб завдати по них російські удари.

«Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників», – йдеться у повідомленні.

На місці події слідчі СБУ вилучили у затриманого мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Також під час документування злочинів фігуранта СБУ провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.