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Росія знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні – Шмигаль
Денис Шмигаль: «Сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям, і промисловості. На жаль, це так. Росія продовжує свій терор…»
фото з відкритих джерел

Прем'єр наголосив, що Україні дуже б допомогли у відновленні постраждалих блоків електростанцій  запчастини від старого обладнання радянського типу, яке є в Естонії

Росія знищила 80% ТЕЦ України за останні тижні через продовження енергетичного терору та ракетних ударів по енергетичних об'єктах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю естонському ERR

«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», – заявив Шмигаль.

Він також вказав, що Україні дуже б допомогли у відновленні постраждалих блоків електростанцій  запчастини від старого обладнання радянського типу, яке є в Естонії.

«Сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям, і промисловості. На жаль, це так. Росія продовжує свій терор…», – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, уніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні. 

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Читайте також: Міненерго оцінило ймовірність запровадження графіків відключення для всієї України
Теги: енергетика ДТЕК Денис Шмигаль

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