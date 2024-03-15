Усі країни ЄС підтримують членство України, – Шмигаль

«Немає країн, які категорично проти, 100% членів ЄС підтримують вступ України», – прем’єр-міністр України

Усі члени Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Немає країн, які категорично проти, 100% членів ЄС підтримують вступ України. Фактично, дискусії можуть бути лише в деталях. Ми отримали переговорну рамку, це фактично один з останніх кроків перед прийняттям в члени ЄС. Ми бачимо по голосуванню, що Україна має абсолютну підтримку», – наголосив він.

Шмигаль зазначив, що Україна виконувала всі свої «домашні завдання» стосовно євроінтеграції швидше, ніж усі інші країни і хоче зберегти цей темп. За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою «домашню роботу», і буде технічно готова до вступу.

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«Далі рішення залишиться на стороні європейських партнерів, і вони мають прийняти політичне рішення. Кожна країна-член має проголосувати, ратифікувати вступ України», – розповів глава українського уряду.

Денис Шмигаль додав, що європейські партнери розуміють переваги від вступу України до ЄС: посилення обороноздатності, продовольча безпека, потужна енергетика, досвід цифровізації й кіберзахисту та перспективи розміщення виробництв на території ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

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До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.