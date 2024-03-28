Україна збирається підписати з Польщею безпекову угоду – Шмигаль
Шмигаль разом з польським колегою обговорив можливе підписання угоди про гарантії безпеки
Польща найближчим часом може підписати з Україною угоду про гарантії безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
Як розповів Шмигаль, сьогодні він з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив перспективу підписання угоди про гарантії безпеки для України.
«Найближчим часом очікуємо такого документа на погодження та підписання лідерами України та Польщі», – сказав український прем'єр.
Як повідомлялося, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
Також Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.
До слова, Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати.
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