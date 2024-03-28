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Україна збирається підписати з Польщею безпекову угоду – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна збирається підписати з Польщею безпекову угоду – Шмигаль
Шмигаль під час візиту до Варшави зустрівся з польським прем'єром Дональдом Туском
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль разом з польським колегою обговорив можливе підписання угоди про гарантії безпеки

Польща найближчим часом може підписати з Україною угоду про гарантії безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Як розповів Шмигаль, сьогодні він з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив перспективу підписання угоди про гарантії безпеки для України.

«Найближчим часом очікуємо такого документа на погодження та підписання лідерами України та Польщі», – сказав український прем'єр.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі. 

Також Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

До слова, Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати.

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Теги: Дональд Туск війна безпека Денис Шмигаль Польща

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