Міненерго оцінило ймовірність запровадження графіків відключення для всієї України

Наразі не йдеться про запровадження графіків відключення світлі для всієї країни

Ворог атакує прицільно підстанції та об'єкти генерації

Запроваджувати графіки відключення світла по всій території України наразі не планується. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Поки що не мовиться про запровадження графіків для всієї держави. Але ми повинні розуміти, що не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними й успішними для них з, на жаль, наслідками для нас», – зазначила Гринчук.

За словами заступниці міністра, енергетики працюють практично цілодобово, аби розв'язувати ті проблемні питання, які існують.

«У першу чергу з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції та об'єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом», – поінформувала посадовиця.

Нагадаємо, 4 квітня, в шести областях України були застосовані тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії. Під обмеження потрапили зокрема: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Сумська області.

Уніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні.

До відома, міністр енергетики України Герман Галущенко домовився із з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом про надання Україні допомоги в енергосекторі, зокрема великогабаритне устаткування для теплових електростанцій.