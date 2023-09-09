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Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт
Після закінчення Зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору
фото з відкритих джерел

Єдиний шлях до відкриття українських портів – це асиметрична відповідь, це ті військові дії, які Україна вже вдало реалізує

Зернова угода пішла у минуле і більше не відповідає інтересам України. Про це в ефірі каналу Політека заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

За його словами, зернова угода була тактичним способом вивезення складських запасів зерна, але Україна заплатила за це дорогу ціну. «Ми фактично самі обмежили своє цивільне судноплавство, де-факто дозволивши зовнішнім силам визначати, що і в якому порядку будуть вивозити з українських портів. Це питання номер один. А питання номер два – це те, що ми де-факто легалізували ці дії, той порядок, який росія встановила в Чорному морі. А по факту це звичайне піратство. Тому що якщо судно зупиняється під надуманим приводом і здійснюється якийсь його псевдоконтроль чи ще щось, це просто піратство», – підкреслив він.

Підтвердженням нечесної гри з боку росії є не тільки сам факт постійних затримок та перевірок, а й оприлюднені Головним управлінням розвідки документи, де чітко зафіксовано, що головна ціль зернової угоди – обмеження українського експорту з подальшим витісненням країни з традиційних ринків збуту. «Угода з агресором може бути тільки одна – це угода про капітуляцію росію. Всі інші спроби домовитися в поточних умовах, мені здається, це просто дуже велика політична ілюзія».

Відповідно, єдиний шлях до відкриття українських портів – це асиметрична відповідь, це ті військові дії, які Україна вже вдало реалізує. Мова йде про успішні атаки на російські кораблі в Чорному морі та атаки на Кримський міст, що значно посилили переговорні позиції України. «Ми показали, що говорити з Україною виключно з позиції сили в росіян більше не вийде. Росія має дуже чітко розуміти те, що вона завжди розуміє, – це право сили. Тобто, якщо вона якимось чином буде здійснювати незаконний вплив на судноплавство України, вона отримає таку ж відповідь від наших Збройних сил», – сказав Сергій Вовк.

Нагадаємо, після закінчення Зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор, який оперативно створили ВСУ та Міністерство інфраструктури, вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору.

Як повідомлялось, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора в «зерновій угоді». Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш надіслав Лаврову 28 серпня, і він «показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним».

У відповідь на це речник Міністерства законних справ України Олег Ніколенко заявив, що пом'якшення санкцій проти РФ в обмін на поновлення «зернової угоди» стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу.

Теги: пірат росія Чорне море зерно

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