Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт

Після закінчення Зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору

Єдиний шлях до відкриття українських портів – це асиметрична відповідь, це ті військові дії, які Україна вже вдало реалізує

Зернова угода пішла у минуле і більше не відповідає інтересам України. Про це в ефірі каналу Політека заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

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За його словами, зернова угода була тактичним способом вивезення складських запасів зерна, але Україна заплатила за це дорогу ціну. «Ми фактично самі обмежили своє цивільне судноплавство, де-факто дозволивши зовнішнім силам визначати, що і в якому порядку будуть вивозити з українських портів. Це питання номер один. А питання номер два – це те, що ми де-факто легалізували ці дії, той порядок, який росія встановила в Чорному морі. А по факту це звичайне піратство. Тому що якщо судно зупиняється під надуманим приводом і здійснюється якийсь його псевдоконтроль чи ще щось, це просто піратство», – підкреслив він.

Підтвердженням нечесної гри з боку росії є не тільки сам факт постійних затримок та перевірок, а й оприлюднені Головним управлінням розвідки документи, де чітко зафіксовано, що головна ціль зернової угоди – обмеження українського експорту з подальшим витісненням країни з традиційних ринків збуту. «Угода з агресором може бути тільки одна – це угода про капітуляцію росію. Всі інші спроби домовитися в поточних умовах, мені здається, це просто дуже велика політична ілюзія».

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Відповідно, єдиний шлях до відкриття українських портів – це асиметрична відповідь, це ті військові дії, які Україна вже вдало реалізує. Мова йде про успішні атаки на російські кораблі в Чорному морі та атаки на Кримський міст, що значно посилили переговорні позиції України. «Ми показали, що говорити з Україною виключно з позиції сили в росіян більше не вийде. Росія має дуже чітко розуміти те, що вона завжди розуміє, – це право сили. Тобто, якщо вона якимось чином буде здійснювати незаконний вплив на судноплавство України, вона отримає таку ж відповідь від наших Збройних сил», – сказав Сергій Вовк.

Нагадаємо, після закінчення Зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор, який оперативно створили ВСУ та Міністерство інфраструктури, вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору.

Як повідомлялось, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора в «зерновій угоді». Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш надіслав Лаврову 28 серпня, і він «показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним».

У відповідь на це речник Міністерства законних справ України Олег Ніколенко заявив, що пом'якшення санкцій проти РФ в обмін на поновлення «зернової угоди» стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу.