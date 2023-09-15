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Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
фото: Офіс президента

Президент анонсував важливі міжнародні заходи, які заплановані на другу половину вересня

Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати», – розповів він.

Відбулася сьогодні і нарада президента з урядовцями та Офісом щодо подальшої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

«Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне – фронт. Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві. Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку. 3-тя штурмова, всі залучені сили, штаб, командувач – генерал Сирський. Хлопці, всім вам дякую!», – продовжив глава держави.

Зазначається, що зараз активні бойові дії тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки. 36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. – «Дякую вам, хлопці! Район Вербового – наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки – молодці! Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу!».

Відбулась сьогодні і зустріч Зеленського із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Говорили про наближення справедливості для України й для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни.

«Відповідальність має бути чіткою, конкретною, цілком справедливою – саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі Росії, бо сила права – вона є, і вагома. І світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили», – каже глава держави.

Президент анонсував важливі міжнародні заходи, які заплановані на другу половину вересня. – «Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати – і в нових оборонних пакетах від партнерів, і в рішеннях міжнародних інституцій. Працюємо й для посилення інституцій України, для спроможності нашої держави остаточно знищити олігархічно-корупційні впливи. Впливи, якими, зокрема, Росія так довго користувалася, щоб послаблювати Україну, щоб постійно «під’їдати» суверенітет нашої держави».

«Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі – гарантовану стійкість. Ще одне. Сьогодні українська єврейська громада разом з усіма іудеями світу святкує Рош га-Шана. Вітаю всіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним – нарешті мирним для всієї України, для всіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги. Я дякую кожному й кожній, хто б’ється за свободу та незалежність! Я дякую всім, хто допомагає!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, триває 569-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено усі 17 ворожих «Шахедів».

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ зерно Європа

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