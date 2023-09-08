Стало відомо, як Велика Британія допомагає Україні вивозити зерно

Без зерна з Чорноморського регіону у країнах з низьким рівнем доходу може початися голод

Британська авіація захищає вантажні судна, що везуть зерно з України. Про це пише The Telegraph.

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Зазначається, що літаки останні тижні здійснюють патрулювання над Чорним морем, щоб стримати росіян від атак на цивільні судна.

В уряді Великої Британії наголошують, що без зерна з Чорноморського регіону у країнах з низьким рівнем доходу може початися голод.

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«Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і розвідку для моніторингу російської діяльності в Чорному морі. У межах цих операцій зі спостереження літаки RAF здійснюють польоти над цим районом, щоб стримати Росію від вчинення незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно», – зазначили в уряді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна.

Минулого тижня Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року.

Зокрема там йшлося про:

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повторне підключення до SWIFT дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку;

створення страхової платформи;

розблокування іноземних активів російських виробників добрив;

надання можливості російським кораблям заходити в європейські порти.

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».