Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Наслідки російської атаки по Одещині, 13 вересня 2023 рік
фото: Одеська обласна прокуратура / Telegram

Зайнялася стоянка вантажного автотранспорту: шість цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості

В ніч на 13 вересня росіяни ударними дронами атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктури, сталася пожежа, поранено семеро людей – шість водіїв вантажівок та один місцевий житель. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У Одеській області є влучання: зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки понівечено нежитлові будівлі, що спричинено займанням на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу загасили. Шість цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, у палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших у стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені. Потерпілому з Ізмаїла надали медичну допомогу в лікарні, чоловік вже вдома.

5 фото
На весь екран
Російська армія атакувала дронами Одещину: є влучання та поранені
фото: Одеська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, після опівночі Повітряні сили повідомили, що Одещині загрожують ворожі ударні безпілотники. Наголошувалось, що декілька груп ударних БпЛА з Чорного моря прямували до південних районів області.

Згодом в ОВА поінформували, що росіяни вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

Читайте також: Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
Теги: пожежа Одещина безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна поступово переходить на територію самої РФ
Фатальний місяць для Росії
22 серпня, 17:48
Заступнику командира батальйону загрожує до 12 років в'язниці
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
18 серпня, 11:28
У гіпермаркеті спалахнула масштабна пожежа
Ніч терору в Одесі: військові показали наслідки (фото, відео)
14 серпня, 06:59
Пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
Вибух у центрі МВС на Київщині: загинули четверо людей
20 серпня, 16:17
Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці
У пропагандистки Симоньян паніка: безпілотник впав недалеко від її дому
21 серпня, 11:45
Вибух у російському Пскові
Чому РФ не змогла відбити атаку дронів на аеродром у Пскові: припущення ISW
31 серпня, 08:09
Вибух стався на землі
«Бавовна» в Росії: удар дрона потрапив на відео
5 вересня, 06:54
Зранку Росія накрила вогнем Кривий Ріг
Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
8 вересня, 10:35
Пожежі на «Севморзаводі» присвоєно четвертий рівень
«Бавовна» в окупованому Севастополі: горить судоремонтний завод
Сьогодні, 06:17

Новини

Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання
Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту
В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту
ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн
ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
11K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
8029
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
7385
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7206
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
7031
Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту