Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)

Зайнялася стоянка вантажного автотранспорту: шість цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості

В ніч на 13 вересня росіяни ударними дронами атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено припортову та цивільну інфраструктури, сталася пожежа, поранено семеро людей – шість водіїв вантажівок та один місцевий житель. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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У Одеській області є влучання: зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки понівечено нежитлові будівлі, що спричинено займанням на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу загасили. Шість цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, у палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших у стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені. Потерпілому з Ізмаїла надали медичну допомогу в лікарні, чоловік вже вдома.

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Російська армія атакувала дронами Одещину: є влучання та поранені фото: Одеська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, після опівночі Повітряні сили повідомили, що Одещині загрожують ворожі ударні безпілотники. Наголошувалось, що декілька груп ударних БпЛА з Чорного моря прямували до південних районів області.

Згодом в ОВА поінформували, що росіяни вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.