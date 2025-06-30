ISW: Росія розширює виробництво бойових літаків попри санкції

До 2028 року на Казанському заводі планують випускати 28 літаків Ту-214 щороку

Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Супутникові знімки та офіційні заяви російської влади підтверджують масштабне будівництво на Казанському авіаційному заводі.

За даними фінського видання Yle, з середини 2024 року по травень 2025 року в Казані побудували або розширили щонайменше п’ять будівель, загальною площею близько 19 000 квадратних метрів. Завод займається виробництвом стратегічних літаків Туполєв (Ту-160М, Ту-160М2, Ту-22М3), а також гелікоптерів.

Об’єднана авіабудівна корпорація заявила, що модернізувала завод, побудувала нові цехи, закупила сучасне обладнання, зокрема, зварювальні роботи та системи контролю якості.

«ОАК повідомила, що Росія має намір випустити на Казанському заводі чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім до 2026 року, 17 до 2027 року та 28 щорічно до 2028 року», –зазначили аналітики.

На модернізацію заводу держава виділила близько 90 мільярдів рублів (приблизно $1,2 млрд), але, як повідомляє Yle, попри ці зусилля, завод відстає від графіка через санкції та дефіцит кадрів. У 2024 році, наприклад, там змогли зібрати лише чотири літаки Ту‑160 різних модифікацій, і частина з них, ймовірно, будувалась роками.

Також відомо, що 25 червня глава ОАК Вадим Бадеха заявив, що до 2030 року ефективність цього виробництва планують збільшити на 30 %. Зараз, за оцінками військового оглядача Олександра Коваленка, один літак «Сухого» можуть виготовити за 1-2 місяці.

Водночас ISW раніше повідомляв, що Кремль може зменшити пріоритет авіаційної галузі на користь виробництва безпілотників та зброї. Проте нові знімки та заяви свідчать: Росія намагається зберегти баланс між традиційними авіаційними системами та сучасними технологіями, такими як дрони.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За даними в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.