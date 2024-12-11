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Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ
Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна «служба виконання покарань» у Криму відмовила»
фото: Кримська солідарність

Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний Росією «терористом»

Окупанти етапували незрячого політв'язня Олександра Сізікова з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Кримського політв'язня Олександра Сізікова, незаконно засудженого на 17 років, етапували з СІЗО Сімферополя до Краснодару. Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна «служба виконання покарань» у Криму відмовила», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний «терористом».

З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом, а 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши в звільненні через стан здоров'я.

Лубінець підкреслив, що наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, які незаконно затримані в тимчасово окупованому Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги.

До слова, Сізікова звинуватили у причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яку Росія визнала терористичною організацією у 2003 році. Проте на території України та більшості країн світу партія діє без обмежень. Правозахисники наполягають, що організація не має жодного відношення до насильницьких дій і лише займається боротьбою проти політичних репресій та висловлює незгоду з політикою російської влади щодо Криму. Переслідування цієї організації у Криму почалося після окупації півострова Росією у 2014 році. 

Нагадаємо, член ультраправої партії Альтернатива для Німеччини в парламенті землі Саксонія Йорг Дорнау використовував політичних в’язнів для роботи на своїй цибулевій плантації у Білорусі.

До слова, суд на Далекому Сході Росії в п’ятницю, 1 листопада, визнав колишнього співробітника консульства США Роберта Шонова винним у нібито незаконній та прихованій співпраці з урядом США з метою завдання шкоди національній безпеці Росії. Шонова засудили до чотирьох років і 10 місяців у колонії суворого режиму.

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Теги: Лубінець вирок партії правозахисники росія

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