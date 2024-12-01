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РФ змінила командувача своїх військ у Сирії через великі втрати – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ змінила командувача своїх військ у Сирії через великі втрати – розвідка
Сергій Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи перебувають в оточенні

Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. У зв’язку з цим Москва змінила командувача сил у Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в Арабській республіці – генерала Сергій Кисіля», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

«Замінити Кисіля та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала іншого воєначальника – на територію арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках», – кажуть в ГУР.

На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ РФ адмірал Олександр Моісєєв. 

Крім того, повідомляється, що після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні росіян.

Нагадаємо, у 2022 році Сергія Кисіля звільнили з посади командувача першою танковою армією Західного військового округу за провал «спецоперації» в Україні.

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.

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Теги: Сирія війна росія розвідка втрати

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