Австрійська компанія OMV розірвала контракт із російським «Газпромом»

OMV може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу

Контракт OMV із «Газпром експорт» був укладений у 2006 році і мав діяти до 2040 року

Австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією «Газпром експорт» через «численні істотні порушення». Про це повідомляється в пресрелізі OMV 11 грудня.

Зазначається, що контракт OMV із «Газпром експорт» був укладений у 2006 році і мав діяти до 2040 року. Однак 16 листопада постачання газу з боку російської компанії було зупинене. OMV за день до цього повідомляла, що отримала повідомлення про повне припинення постачання.

Також повідомляється, що газові сховища OMV в Австрії заповнені приблизно на 85%, а портфель компанії охоплює кілька джерел постачання із власного видобутку газу в Норвегії та Австрії, сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові обсяги зрідженого природного газу.

«OMV може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу», – зазначає OMV.

За два дні до зупинки постачання австрійська компанія повідомила, що виграла в арбітражному розгляді проти «Газпром експорту». Позов OMV подала в січні 2023 року через припинення постачання російського газу восени 2022 року.

За підсумками ухваленого судом рішення австрійська компанія повідомила, що має намір стягнути з «Газпром експорту» збитки в розмірі 230 мільйонів євро, а також відсотки та судові витрати.

Нагадаємо, уряд Молдови на засіданні в середу, 11 грудня, схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через припинення транзиту російського газу тереторією України з 1 січня.

До слова, Австрія готувалася до можливого припинення Росією поставок газу і зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, тому Путіну не вдасться шантажувати та поставити Австрію на коліна.

Окрім того, влітку 2023 року Чеська Республіка оголосила про повну відмову від російського природного газу та значно скоротила імпорт до мінімуму. Однак, за даними мережі, зараз країна імпортує хоча б частину російського палива через Словаччину.

До слова, російський «Газпром», якого до вторгнення Росії в Україну називали монополістом ринку, за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд (583,1 млрд рублів) і став найзбитковішою компанією Росії.