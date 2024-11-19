Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією

Китай під час Радбезу ООН закликав до переговорів РФ та України

Відбувається засідання Ради Безпеки ООН

Китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу. З таким закликом виступив у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми знову закликаємо сторони конфлікту проявити політичну волю і якнайшвидше розпочати мирні переговори, піти на компроміс, припинити бойові дії та досягти угоди про припинення вогню», – зазначив китайський представник.

Під час виступу він неодноразово називав війну Росії проти України «українським конфліктом».

Також дипломат закликав до активізації зусиль для організації переговорів якнайшвидше.

Окрім того, він підкреслив, що позиція КНР залишається незмінною.

«Китай завжди стверджував, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, серйозно ставитися до обґрунтованих проблем безпеки всіх країн, а також підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання»,- зазначив дипломат.

Водночас, представник Китаю заявив, що «обидві сторони конфлікту досі не відмовилися від своєї одержимості перемогти силою та продовжують широкомасштабні атаки одна на одну».

До слова, Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Раніше Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових.