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Путін знову пригрозив Україні та зробив дивний жест (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін знову пригрозив Україні та зробив дивний жест (відео)
Путін зробив дивний жест на пресконференції
фото: скріншот з відео

Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві

Російський диктатор Володимир Путін відповідаючи на питання про удари по «центрам ухвалення рішень» в Україні сказав, що «сьогодні протягом дня можливо все». Під час своєї відповіді він зробив дивний жест. Відповідне відео публікують росЗМІ.

Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві. На що диктатор відповів: «Був такий жарт щодо прогнозу погоди. Ось прогноз такий: «сьогодні протягом дня можливо все»». 

Під час своєї промови Путін зробив дивний жест: поцілував свій палець та показав напрямок вітру (на відео 37 секунда).

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Кремлівський диктатор сказав, що Україна нібито «неодноразово намагалася завдавати ударів по важливих державних об'єктах в Москві і в Петербурзі».

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Теги: росія війна путін путінський режим росіяни

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