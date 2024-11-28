Путін знову пригрозив Україні та зробив дивний жест (відео)
Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві
Російський диктатор Володимир Путін відповідаючи на питання про удари по «центрам ухвалення рішень» в Україні сказав, що «сьогодні протягом дня можливо все». Під час своєї відповіді він зробив дивний жест. Відповідне відео публікують росЗМІ.
Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві. На що диктатор відповів: «Був такий жарт щодо прогнозу погоди. Ось прогноз такий: «сьогодні протягом дня можливо все»».
Путін, відповідаючи на питання про удари по «центрах ухвалення рішень» в Україні, сказав, що «сьогодні протягом дня можливо все».
Під час своєї відповіді він зробив дивний жест: поцілував свій палець та показав напрямок вітру. pic.twitter.com/avO4Af6mez
Під час своєї промови Путін зробив дивний жест: поцілував свій палець та показав напрямок вітру (на відео 37 секунда).
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Кремлівський диктатор сказав, що Україна нібито «неодноразово намагалася завдавати ударів по важливих державних об'єктах в Москві і в Петербурзі».
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