Путін знову пригрозив Україні та зробив дивний жест (відео)

Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві

Російський диктатор Володимир Путін відповідаючи на питання про удари по «центрам ухвалення рішень» в Україні сказав, що «сьогодні протягом дня можливо все». Під час своєї відповіді він зробив дивний жест. Відповідне відео публікують росЗМІ.

Пропагандист запитав у Путіна щодо ударів по «центрам ухвалення рішень» у Києві. На що диктатор відповів: «Був такий жарт щодо прогнозу погоди. Ось прогноз такий: «сьогодні протягом дня можливо все»».

Путін, відповідаючи на питання про удари по «центрах ухвалення рішень» в Україні, сказав, що «сьогодні протягом дня можливо все».

Під час своєї відповіді він зробив дивний жест: поцілував свій палець та показав напрямок вітру. pic.twitter.com/avO4Af6mez — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Під час своєї промови Путін зробив дивний жест: поцілував свій палець та показав напрямок вітру (на відео 37 секунда).

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Кремлівський диктатор сказав, що Україна нібито «неодноразово намагалася завдавати ударів по важливих державних об'єктах в Москві і в Петербурзі».