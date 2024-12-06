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Справа закарпатських ґвалтівників. Місцеві судді заблокували вирок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Справа закарпатських ґвалтівників. Місцеві судді заблокували вирок
Три роки тому учні зі школи села Верхні Ворота вчинили сексуальне насилля стосовно 14-річної подруги
фото з відкритих джерел

Гучна справа більше року перебуває на повторному розгляді Воловецького районного суду

5 грудня мало відбутися чергове засідання Воловецького районного суду Закарпатської області у справі у гучній справі про зґвалтування. Три роки тому учні зі школи села Верхні Ворота (15-річні двоє братів-близнюків і їхній однокласник) вчинили сексуальне насилля стосовно 14-річної подруги.

«Ми мали завершити судовий розгляд та перейти до судових дебатів, після яких суд повинен був ухвалити своє рішення у справі. Проте, за інформацією від працівників Воловецького районного суду, наразі суддя Олександр Пелих перебуває на лікарняному, у зв’язку із чим засідання відкладено на 13 грудня», – розповів представник потерпілої та адвокат Miller Law Firm Ілля Воробйов, ідеться у публікації «Главкома» «Суд охопили дивні події. Чому у справі закарпатських ґвалтівників досі немає вироку?».

Крім цього, певні спроби затягування судового розгляду демонструє сторона захисту. Зокрема, внаслідок серії відводів суддям Воловецького райсуду справа вже ледь не зайшла в тупик. Розрулив здавалося патову ситуацію Свалявський районний суд Закарпатської області, який констатував: сторона захисту зловживає правом на відвід, щоб затягнути розгляд справи.

На початку жовтня захисники подали клопотання про закриття кримінального провадження, чим відтермінували судові дебати. Логіка адвокатів полягала у тому, що потерпіла не відвідує засідання, і це, на їхню думку, свідчить про відсутність підтримки обвинувачення. Однак суддя Пелих відмовив у задоволенні.

Справа в тім, що торік Закарпатський апеляційний суд, скасувавши вирок судді Оксани Софілканич, дорікнув: суд першої інстанції проігнорував рекомендації експертів, які радили обмежити участь потерпілої неповнолітньої у процесуальних діях.

«У судових засіданнях судом першої інстанції було проведено довготривалий, психологічно травмуючий допит потерпілої з-приводу обставин, що мали місце», – сказано в ухвалі апеляції.

Доволі несподіваним виявився фінт самих обвинувачених. Раптово, за день до судового засідання, двоє з обвинувачених нібито мобілізувались через Обухівський районний ТЦК на Київщині.

«Що дивно, враховуючи те, що їм лише на початку цього року виповнилося 18 років, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Більше того, обвинувачені не проживали у Обухівському районі Київської області», – заявив захисник потерпілої Ілля Воробйов.

Гасити новий скандал кинувся безпосередньо міністр оборони Рустем Умеров. Урядовець повідомив, що двом обвинуваченим було відмовлено у проходженні військової служби за контрактом. Натомість на обухівський ТЦК Міноборони «натравило» свою інспекцію з перевіркою.

Ще одне судове засідання не відбулось через те, що обвинувачені та їх батьки розірвали договори із захисниками. У такій категорії справ участь захисника є обов’язковою, а тому суд надав їм час для укладення договору з іншими адвокатами.

Зараз обвинувачені начебто уклали договори з новими адвокатами. Суд надав їм час для ознайомлення з матеріалами судової справи для підготовки до судових дебатів. Які поки не відомо, коли відбудуться.

Нагадаємо, що, за даними досудового розслідування, резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені,  прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

У суді всі троє хлопців визнали вину, щиро розкаялися і попросили вибачення у дівчини, яку скривдили.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених: ч.3 статті 153 Кримінального кодексу передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

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Теги: суд Закарпаття зґвалтування вирок

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