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Представник Росії в ООН вишкірився під час доповіді про воєнні злочини над українськими дітьми (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Представник Росії в ООН вишкірився під час доповіді про воєнні злочини над українськими дітьми (відео)
Обличчя представника РФ під час доповіді про воєнні злочини над українськими дітьми
скриншот відео

Сьогоднішнє засідання Радбезу ООН було скликане для обговорення та привернення уваги світу до злочинів РФ проти дітей під час війни

Радниця керівника Офісу президента України й операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна виступила в Раді Безпеки ООН з доповіддю про систематичні грубі порушення прав українських дітей: убивства, сексуальні злочини, незаконні усиновлення та мілітаризацію маленьких українців, які РФ скоїла за час повномасштабної агресії проти України. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Сьогоднішнє засідання Радбезу ООН «Підтримання миру та безпеки України» було скликане для обговорення та привернення особливої уваги світу до злочинів РФ проти дітей під час війни. Під час своєї доповіді Зарівна наголосила, що Росія не має ані юридичного, ані морального права на місце постійного члена Радбезу.

Радниця керівника Офісу Президента акцентувала, що кожного тижня гинуть і дістають поранення щонайменше 16 дітей. Вона також зазначила, що через війну мільйони українців, зокрема неповнолітніх, стали біженцями. Сотні тисяч дітей залишаються на територіях, підконтрольних РФ, – поза доступом України та міжнародних організацій. Україна розшукує майже 20 тисяч дітей, які стали жертвами незаконної депортації та примусового переміщення. Проте реальна цифра може бути в рази більшою. 

«Російські чиновники систематично відмовляються надавати інформацію. Але, щоб дати вам уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася, що «розселила» в Росії понад 700 тисяч українських дітей», – зазначила Зарівна. 

Вона нагадала, що Україна разом із Канадою започаткувала Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям учасників коаліції додому вдалося повернути 1022 дитини. Також важливим кроком на цьому шляху стало ухвалення на конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру, яка відбулася 30-31 жовтня в Канаді, Монреальського зобов’язання, спрямованого на повернення всіх захоплених і депортованих українців, особливо дітей. 

Окремо Зарівна закликала повернути в Україну дітей, яких росіяни викрали та вивезли до РФ. Вона продемонструвала українське свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко та порівняла його з російським документом на ім'я Марини Миронової. Росія видала його після викрадення Маргарити з Херсонського будинку дитини. В Росії їй змінили імʼя, місце народження та примусово вдочерили в родині депутата Держдуми Сергія Миронова.

«Херсонський будинок дитини. Лише один із багатьох випадків. Його маленьким вихованцям довелося ховатися в підвалі церкви, коли ваша армія увійшла до міста. Але ФСБ їх знайшла. Їх депортували. Ви точно знаєте, де зараз наші діти. Припиніть їх мучити. Поверніть дітей в Україну», – звернулася Зарівна до представників РФ. 

У мережі тим часом шириться відео, на якому видно вдоволене й усміхнене обличчя представника РФ під час доповіді Зарівни.

Нагадаємо, що, зігдно з дослідженням Школи громадського здоров’я Єльського університету (США), літаки та кошти російського диктатора Володимира Путіна використовувалися в програмі вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім’ї. 

До слова, Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей. 

Теги: росія діти ООН Радбез ООН злочини проти людяності Даша Зарівна

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