«Росія – точно нам не ворог». Ізраїльський дипломат пояснив позицію своєї держави

Посол Бродський: «У нас непрості стосунки з Росією, але ми підтримуємо з нею взаємовідносини»

Ізраїль не вважає Росію ворогом. Хоча стосунки між державами є непростими, вони залишаються важливими з огляду на стратегічні інтереси країни, зокрема через роль РФ на Близькому Сході. Про це заявив в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«Росія – точно нам не ворог. З нею у нас непрості стосунки, але ми підтримуємо з Росією взаємовідносини, бо це важливо для наших стратегічних інтересів – особливо враховуючи ту роль, яку вона відіграє на Близькому Сході», – сказав посол.

Бродський додав, що наразі контакти Ізраїля з Росією зведені до мінімуму. «Водночас після початку російсько-української війни та враховуючи позицію, яку Росія зайняла після 7 жовтня, контакти з цією країною зведені до мінімуму – того мінімуму, який є необхідним з точки зору інтересів Ізраїлю», – наголосив дипломат.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський розповів, що в Ізраїлі сподіваються, що другий прихід до влади Дональда Трампа допоможе змінити ситуацію на Близькому Сході. Також Трамп може посилити тиск на Іран.

Нагадаємо, що Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.