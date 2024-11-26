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Україна повернула з окупації ще двох дітей

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна повернула з окупації ще двох дітей
Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA
фото: Андрій Єрмак

Дівчата віком 6 та 14 років нарешті повернулися додому

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA», – повідомив Єрмак.

Він також розповів, що 6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію.

Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

А 14-річна Вероніка після втрати батьків потрапила до опікунської родини у Херсонській області. У 2022 році її село опинилося в окупації. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.

Нагадаєємо, з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей. Частину з них агресор планував забрати до своєї армії.

До слова, 13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. 

Також СБУ повідомляла, що правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ.

Раніше Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Теги: діти Австралія Миколаїв навчання влада Андрій Єрмак евакуація втрати стрес окупація окупанти ворог росія

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