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Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт щодо розслідування воєнного стану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт щодо розслідування воєнного стану
Парламент ухвалив рішення щодо президента Юн Сок Йоля
фото із відкритих джерел

Парламент Південної Кореї виступив за розслідування останніх дій президента

Парламент Республіки Корея ухвалив законопроєкт про спеціальне розслідування ситуації з воєнним станом за підозрою президента країни Юн Сок Йоля у заколоті з метою повалення конституційного ладу. Про це повідомило агентство Yonhap.

Законопроєкт було схвалено на пленарному засіданні.

До слова, раніше gарламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку. 

Нагадаємо, президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Опозиція 4 грудня ініціювала процедуру імпічменту, вважаючи, що Юн Сок Йоль порушив конституцію, оскільки для воєнного стану не було підстав. Лідер правлячої партії «Громадянська сила», яка контролює 108 місць у парламенті, заявив, що слід зупинити виконання президентом його повноважень. Для імпічменту потрібно 200 із 300 голосів депутатів. Клопотання про імпічмент подав 191 депутат від опозиції.

Голова провідної в Південній Кореї партії «Тобуро» Лі Чже Мен назвав спробою «палацового перевороту» введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем. Він нібито хотів поставити під свій контроль усі конституційні та державні органи

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Теги: Південна Корея депутат партії розслідування імпічмент президент опозиція парламент законопроєкт

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