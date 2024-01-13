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У колонії в Білорусі помер політв'язень, засуджений за донати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У колонії в Білорусі помер політв'язень, засуджений за донати
Політв'язень Вадим Храсько
фото з відкритих джерел

За оцінками правозахисників, Вадим Храсько – четвертий політв'язень, який помер за ґратами в Білорусі

У колонії в білоруському Вітебську помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько. У серпні 2023 року суд призначив йому три роки ув'язнення за кілька донатів, попри те, що чоловік мав серйозне захворювання. Про це повідомив білоруський правозахисний центр «Вясна».

За інформацією правозахисників, політв’язень помер у ніч із 8 на 9 січня від пневмонії у вітебській колонії №3 «Вітьбе». До лікарні чоловіка доправили, коли його вже не можна було врятувати. «Вясна» стверджує, що це вже четверта смерть політв'язня за ґратами в Білорусі.

Зазначається, що 4 серпня 2023 року Мінський міський суд призначив Храську до трьох років колонії в умовах загального режиму. Чоловік подав апеляційну скаргу, однак вирок не змінии. 3 листопада міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло Храська до списку екстремістів.

Відбувати термін чоловіка відправили до вітебської колонії №3, де він, за підрахунками правозахисників, пробув близько двох місяців.

Нагадаємо, що торік дружина ув’язненого білоруського журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я отримала два роки колонії за інтерв’ю про чоловіка. 

Теги: Білорусь колонія політв’язні смерть

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