У колонії в Білорусі помер політв'язень, засуджений за донати

За оцінками правозахисників, Вадим Храсько – четвертий політв'язень, який помер за ґратами в Білорусі

У колонії в білоруському Вітебську помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько. У серпні 2023 року суд призначив йому три роки ув'язнення за кілька донатів, попри те, що чоловік мав серйозне захворювання. Про це повідомив білоруський правозахисний центр «Вясна».

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За інформацією правозахисників, політв’язень помер у ніч із 8 на 9 січня від пневмонії у вітебській колонії №3 «Вітьбе». До лікарні чоловіка доправили, коли його вже не можна було врятувати. «Вясна» стверджує, що це вже четверта смерть політв'язня за ґратами в Білорусі.

Зазначається, що 4 серпня 2023 року Мінський міський суд призначив Храську до трьох років колонії в умовах загального режиму. Чоловік подав апеляційну скаргу, однак вирок не змінии. 3 листопада міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло Храська до списку екстремістів.

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Відбувати термін чоловіка відправили до вітебської колонії №3, де він, за підрахунками правозахисників, пробув близько двох місяців.

Нагадаємо, що торік дружина ув’язненого білоруського журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я отримала два роки колонії за інтерв’ю про чоловіка.