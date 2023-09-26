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Бояться ЗСУ? Окупаційна Рада міністрів Криму перестала виходити на роботу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бояться ЗСУ? Окупаційна Рада міністрів Криму перестала виходити на роботу
фото ілюстративне

Рашисти усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини

Окупаційну Раду міністрів тимчасово захопленого Криму перевели на дистанційну роботу у зв'язку з постійними атаками ЗСУ на військові об'єкти російської армії. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

За даними джерел «Атеш» із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації, 95% співробітників так званої Ради міністрів Криму у Сімферополі переведено на віддалену роботу. Це стосується багатьох інших органів окупаційної адміністрації на території півострова.

Зазначається, що окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму.

«Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв. Удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не покине українську територію», – наголосили партизани.

Раніше повідомлялося, що окупанти залишають місця постійного розташування в Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

Теги: Крим війна окупанти

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