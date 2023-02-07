Росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано 55 прильотів

На щастя, обійшлося без постраждалих

Під вогонь потрапили три територіальні громади Сумщини

Станом на 21.00 6 лютого окупанти здійснили обстріли трьох територіальних громад області. На щастя, втрат та руйнувань немає. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 прильотів.

Середино-Будська громада: по території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг.

Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − 11 прильотів.

Глухівська громада: був обстріл зі ствольної артилерії − 6 прильотів», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обійшлося без втрат і руйнувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що ввечері 6 лютого росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загорівся дах місцевої поліклініки і дві автівки екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.