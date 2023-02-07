Росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано 55 прильотів
Під вогонь потрапили три територіальні громади Сумщини
Станом на 21.00 6 лютого окупанти здійснили обстріли трьох територіальних громад області. На щастя, втрат та руйнувань немає. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
«Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 прильотів.
- Середино-Будська громада: по території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг.
- Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − 11 прильотів.
- Глухівська громада: був обстріл зі ствольної артилерії − 6 прильотів», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що обійшлося без втрат і руйнувань.
Нагадаємо, що ввечері 6 лютого росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загорівся дах місцевої поліклініки і дві автівки екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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