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Метро у Києві працює з обмеженнями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Метро у Києві працює з обмеженнями
фото ілюстративне

Пасажирів метро перевозить тільки підземними ділянками

На час повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену зупинено. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Пасажирів метро перевозить тільки підземними ділянками. Підземні станції також працюють як укриття», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають залишатись в безпеці.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: росія окупанти війна Україна ракета

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