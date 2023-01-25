ЗСУ приземлили ворожий Су-25 та «Орлан»
Ворожі цілі знищено на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ
Українські захисники знищили на сході російський штурмовик і розвідувальний безпілотник. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
«25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
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