Скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу: оцінка аналітиків

Оцінки аналітиків відображають обмеженість територіальних надбань Росії

У лютому цього року російські окупаційні війська змогли захопити територію, яка не перевищує 0,04% площі України. Про це пише Business Insider з посиланням на військових аналітиків.

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Так, американський Інститут вивчення війни порахував, що за місяць наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України.

Водночас, за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

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У коментарі виданню представники ISW заявили, що «обидві цифри досить малі», а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча «обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії».

«Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів», – підсумовує видання.

До слова, наступ України очікується наприкінці квітня або на початку травня. Світова спільнота розуміє власну відповідальніть за успіх цього контраступу, оскільки затяжна війна може бути на користь Росії, яка має більше людей, грошей і можливостей для виробництва озброєнь.