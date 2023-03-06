Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом

Підозрюваним у держзраді загрожує до 15 років в'язниці

Співробітники рівненського управління СБУ повідомили про підозру двом громадянам України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ККУ (Державна зрада). Про це передає пресцентр СБУ.

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Слідчі встановили, що 43-річний уродженець м. Корець Рівненської області, перебуваючи на посаді заступника начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у м. Севастополь, добровільно погодився співпрацювати з окупаційними органами влади в АР Крим, де виконував злочинні накази рашистів у званні полковника на посаді начальника спеціального загону головного управління міністерства надзвичайних ситуацій Росії по місту Севастополь.

Крім цього, у ході досудового слідства було встановлено факти протиправної діяльності 34-річного уродженця смт. Оржів Рівненської області, який з метою ухилення від військової служби у ЗСУ, погодився на пропозицію окупаційної влади та вступив до військово-морського флоту РФ, де здійснював незаконні дії по окупації Криму, всупереч інтересам України.

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За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти щодо вказаних громадян України. Викриття та документування злочину здійснювали оперативники та слідчі Управління СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині перед судом постане викладачка вишу за поширення комуністичної символіки.