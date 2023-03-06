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Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
фото ілюстративне

Підозрюваним у держзраді загрожує до 15 років в'язниці

Співробітники рівненського управління СБУ повідомили про підозру двом громадянам України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ККУ (Державна зрада). Про це передає пресцентр СБУ.

Слідчі встановили, що 43-річний уродженець м. Корець Рівненської області, перебуваючи на посаді заступника начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у м. Севастополь, добровільно погодився співпрацювати з окупаційними органами влади в АР Крим, де виконував злочинні накази рашистів у званні полковника на посаді начальника спеціального загону головного управління міністерства надзвичайних ситуацій Росії по місту Севастополь.

Крім цього, у ході досудового слідства було встановлено факти протиправної діяльності 34-річного уродженця смт. Оржів Рівненської області, який з метою ухилення від військової служби у ЗСУ, погодився на пропозицію окупаційної влади та вступив до військово-морського флоту РФ, де здійснював незаконні дії по окупації Криму, всупереч інтересам України.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти щодо вказаних громадян України. Викриття та документування злочину здійснювали оперативники та слідчі Управління СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині перед судом постане викладачка вишу за поширення комуністичної символіки.

Теги: Рівненщина війна росія окупанти

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