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Поблизу тимчасово окупованого Сімферополя пролунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поблизу тимчасово окупованого Сімферополя пролунали вибухи
На підльоті до селища Гвардійське Сімферопольського району спрацювало ППО окупантів
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає

У суботу, 4 березня, в районі поблизу тимчасово окупованого Сімферополя пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За інформацією пабліків, на підльоті до селища Гвардійське Сімферопольського району спрацювало ППО окупантів. Там нібито збили безпілотник.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Нагадаємо, в Євпаторії російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі російські загарбники формуюють так звані добровільні дружини, щоб придушувати український спротив. 

Також російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту.

До слова, розпочалася 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Теги: окупанти військові Telegram безпілотник ворог спротив

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