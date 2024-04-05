DeepState: Окупанти зайшли у крайні будинки Часового Яру, є загроза вуличних боїв

В Часовому Ярі можуть початись вуличні бої, враховуючи зайняті росіянами позиції на околицях міста

Окупанти мають перевагу у живій силі і продовжують штурмувати позиції ЗСУ

Російські окупанти зайшли в крайні будинки Часового Яру у Донецькій області і найближчим часом у місті можуть розпочатися вуличні бої. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики зазначили, що ситуація східніше Часового Яру важка, оскільки росіяни зайшли у крайні будинки. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.

«Враховуючи ситуацію з зайняттям противником позицій на околицях, в Часовому Ярі найближчим часом можуть початись вуличні бої. Якщо надалі не вирішити питання з брехнею та взаємодією в Роботиному, то ворог повторно захопить село», – йдеться у повідомленні аналітиків.

DeepState пише, що актуальною проблемою залишається також ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди). Раніше співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, коментуючи ситуацію з інженерно-фортифікаційними спорудами на фронті, заявляв, що в зоні ведення бойових дій з цим проблеми. Він зазначив, що питання оборонних споруд у Часовому Ярі залишається відкритим.

«Виходив речник, виходило командування, які заявляли, що вони підготували оборону, що вона розбудовується, що за всім слідкують. І тут ми бачимо просування на Часів-Ярівських висотах, де московити підібралися до околиць населеного пункту. Тому знову виникає питання ІФС», – зазначив аналітик. Роман Погорілий наголосив, що перевірка наявності інженерно-фортифікаційних споруд є кричущою проблемою.

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також були облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зауважив, що РФ не шкодує техніки, живої сили та безпілотників на цьому напрямку. Також суттєвий вплив тут мають російські керовані авіабомби.