Передавала дані про оборону ЗСУ брату-військовому армії РФ: на Харківщині затримано зрадницю

За вказівкою агресора колаборантка мала виявити геолокації довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів

Фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями росіян були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією від правоохоронців, для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку – місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

За вказівкою агресора колаборантка мала виявити і позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів.

«Крім того фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією. За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб», – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначають, що у разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.

«Після російського авіаудару фігурантка мала «прозвітувати» агресору про точність «прильотів», а потім отримати подальші інструкції для «евакуації» до РФ», – йдеться у повідомленні.

Однак кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через «зв’язкового». Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Щоб зафіксувати і передати йому «потрібні» геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів. Комунікацію між собою підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері.

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала нову спробу росіян завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Також на Сумщині затримали чоловіка, який намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.