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Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи
фото ілюстративне

На Куп’янський напрямок підтягується піхота, танки та артилерія

Окупанти підтягують 25-ту армію з додатковими підрозділами на Куп'янський напрямок. Про це повідомив голова пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Росіяни перекидають на цей напрям свою 25-ту армію з різними підрозділами – піхотними, танковими, артилерійськими. Вони наразі закінчують своє формування – майже на 80% закінчено формування особового складу і на 60% – формування в техніці», – зазначив він.

Крім того зазначається, що ці підрозділи отримують і новітні зразки техніки: танки Т-72 та Т-90, а також різні реактивні системи залпового вогню.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються.

До слова, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: Харківщина війна ЗСУ окупанти

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