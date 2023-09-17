Окупанти сповільнили наступ на Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали причини

Захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника

Окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Євлаша, вони перегруповуються після «отримання на горіхи від ЗСУ».

Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню.

Протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.