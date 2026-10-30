Росіяни просочувалися між позиціями ЗСУ. Герой України розповів, що передувало операції «Вівальді»

Було буквально два паралельні фронти: один наш і один їхній – позаду нашого, каже військовий Андрій Купріянов

Перед початком операції «Вівальді» російські військові проникали між позиціями ЗСУ та накопичували сили в українському тилу. У певний момент їхня чисельність зрівнялася з кількістю українських піхотинців, через що фактично утворилися два паралельні фронти. Про це командир батальйону 125-ї бригади, Герой України Андрій Купріянов розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

За словами військового, російські підрозділи використовували тактику інфільтрації: невеликими групами просочувалися між українськими позиціями та переховувалися, не займаючи повноцінних оборонних рубежів. Це створювало додаткову загрозу для українських захисників, але водночас обмежувало можливості самих окупантів.

«У якийсь момент їх було стільки ж, скільки й нас. Це були буквально два паралельні фронти: один наш і один їхній – позаду нашого, з тією ж кількістю піхоти», – розповів Купріянов.

Виявляти російські групи допомагала інформація від суміжних підрозділів і військових, які раніше утримували відповідні позиції. Вони повідомляли про помічених окупантів, частину яких не вдалося знищити під час попередніх зіткнень.

Додатковою ознакою присутності противника ставали обстріли українських логістичних маршрутів. Зокрема, росіяни атакували наземні роботизовані комплекси та групи військових, що дозволяло визначати ймовірні райони їхнього перебування.

Українські захисники також використовували розвідувальні безпілотники, а додаткову інформацію про розташування російських підрозділів отримували від полонених.

«Якщо нам вдавалося когось узяти в полон, він розповідав більше. Звісно, наші дрони постійно вели розвідку, ми знаходили ворога, який пересувається», – зазначив військовий.

Після виявлення основних осередків спротиву українські підрозділи розпочали їх ліквідацію. Наступним етапом стала зачистка території, під час якої військові перевіряли будинки та підвали, щоб виявити росіян, які продовжували переховуватися.

За словами Купріянова, лише після завершення цієї роботи вдалося встановити справжню кількість окупантів, які проникли між українськими позиціями. До того масштаби російської інфільтрації залишалися незрозумілими.

Командир також розповів про втрати під час операції «Вівальді». Він стверджує, що російські війська втратили значно більше особового складу, ніж українські підрозділи, попри наступальний характер бойових дій.

«За такий період часу й з таким просуванням наші втрати були наднизькі», – наголосив Купріянов.

За його словами, до переходу бригади в підпорядкування корпусу втрати були більшими навіть під час оборонних дій. Натомість під час операції «Вівальді» українським військовим вдалося просуватися вперед із меншими втратами.

Купріянов додав, що операція дала командирам і бійцям важливий бойовий досвід, покращила взаємодію між підрозділами та продемонструвала їхню здатність виконувати складні наступальні завдання.

Раніше «Главком» повідомляв про результати операції «Вівальді» на Донеччині. Українські військові проводили наступальні дії, спрямовані на повернення територій та покращення тактичного становища на Лиманському напрямку.

Згодом Герой України Андрій Купріянов розповів, як неправдиві донесення російських командирів допомогли провести операцію. За його словами, окупанти приховували невдачі від керівництва, через що російське командування тривалий час не мало достовірної інформації про розташування українських підрозділів.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» Андрій Купріянов також пояснив, як українські військові відрізали противника від постачання, чому російські командири приховували реальну ситуацію на фронті та які чинники забезпечили успіх операції «Вівальді».