Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад
Російські дрони атакували складські приміщення у Києві
фото: ДСНС (ілюстративне)

Після повідомлення про пожежу в столиці зафіксовано повторне влучання в ту саму будівлю

У четвер, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Київ. У Святошинському районі столиці внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа у складській будівлі. Згодом міська влада повідомила про повторне влучання в цей об'єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Першу інформацію про наслідки атаки мер столиці оприлюднив о 17:16. За його словами, внаслідок падіння безпілотника у Святошинському районі загорілася складська будівля.

На місце події направили екстрені служби. На той момент подробиць щодо масштабів пожежі та можливих пошкоджень об'єкта міська влада не повідомляла.

Уже о 17:29 Кличко оприлюднив нове повідомлення про ситуацію в районі. Цього разу йшлося про повторне влучання в складську будівлю.

Нагадаємо, що вдень російські війська атакували Одеську область реактивним шахедом, який влучив у звичайний магазин. Унаслідок удару троє людей дістали поранення, будівлю частково зруйновано, також пошкоджено автомобілі. 

 

Читайте також:

Теги: Київ окупанти війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
Сьогодні, 13:47
На окремих напрямках частка реактивних дронів сягає 60%
Шахеди стануть ще небезпечніші: Повітряні сили розповіли про плани Росії
6 жовтня, 15:34
Вологість повітря у Києві становить 68 %
Якість повітря у Києві 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 08:23
Жінка з немовлям у візочку була змушена чекати під зачиненою будівлею в момент атаки дронів
Скандал на Оболоні: під час атаки дронів мати з немовлям не змогла потрапити до укриття ліцею
24 вересня, 09:14
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
23 вересня, 21:38
Ситуація на фронті 22 вересня
134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026
22 вересня, 23:09
На місці зведення теплотраси зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються з проведенням робіт
Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)
21 вересня, 14:48
Президент підкреслив, що Україна шукає рішення для подолання значного дефіциту грошей
Зеленський заявив про «космічний дефіцит» грошей в Україні
18 вересня, 18:03
Пхеньян може «привести в дію відповідні статті» закону про політику у сфері державних ядерних сил
Союзник Росії пригрозив ядерною відповіддю США та Південній Кореї
16 вересня, 14:37

Новини

105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад
Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених
Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
72K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua