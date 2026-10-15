Російські дрони атакували Київ: у Святошинському районі загорівся склад

Після повідомлення про пожежу в столиці зафіксовано повторне влучання в ту саму будівлю

У четвер, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Київ. У Святошинському районі столиці внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа у складській будівлі. Згодом міська влада повідомила про повторне влучання в цей об'єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Першу інформацію про наслідки атаки мер столиці оприлюднив о 17:16. За його словами, внаслідок падіння безпілотника у Святошинському районі загорілася складська будівля.

На місце події направили екстрені служби. На той момент подробиць щодо масштабів пожежі та можливих пошкоджень об'єкта міська влада не повідомляла.

Уже о 17:29 Кличко оприлюднив нове повідомлення про ситуацію в районі. Цього разу йшлося про повторне влучання в складську будівлю.

Нагадаємо, що вдень російські війська атакували Одеську область реактивним шахедом, який влучив у звичайний магазин. Унаслідок удару троє людей дістали поранення, будівлю частково зруйновано, також пошкоджено автомобілі.