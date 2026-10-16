208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 жовтня на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 58 окупантів та 12 поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та 58 укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три артилерійські системи, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 66 укриттів противника. Знищено або подавлено 139 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському напрямку

Відбулося 11 бойових зіткнень у районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці, один бій триває до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки, три бойові зіткнення тривають досі.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов'янському напрямку

П'ять атак окупантів відбито в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники в районі Діброви.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Новоселівки, Дружківки, Олексієво-Дружківки та Миколайпілля, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку

Усього 26 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Дві атаки противника відбито в районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільськомку напрямку

Одинадцять атак зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

Нині триває 1696-й день повномасштабної війни.