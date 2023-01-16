Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
Стіна на українсько-білоруському кордоні
фото з відкритих джерел

Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових

Ворог може наступити з території Білорусі. На Рівненщині існує два великих автошляїи, якими може прямувати ворог. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Коваль в ефірі «24 каналу».

Зазначається, що Рівненська область має 229 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Роботи з оборони міста й селищ на випадок можливого вторгнення з півночі ведуться постійно.

Коваль розповів, що два великих автошляхи у Рівненській області проходять у районі українського села Прикладники й білоруського Невеля, а також біля села Городище Дубровицького району.

«Ці найбільші автодороги потенційно є найнебезпечнішими. Але вони повністю захищені з нашого боку», – наголосив Коваль.

За словами голови ОВА, перетнути кордон з Білоруссю в інших місцях для росіян буде нереально через велику кількість водних перешкод. Усі територія від кордону до Варшавської траси є важкопрохідною, болотистою місцевістю.

Українські військові, зі свого боку, пропрацювали кожну найменшу ділянку й здійснили низку кроків у підготовці оборони міста. Зокрема:

  • підготували протитанкові рови й фортифікаційні споруди;
  • замінували території;
  • замінували мости;
  • підготували місця стримування окупантів.

Жителі Рівненської області готові до ймовірного вторгнення. Щодня в області проводяться злагодження бойових підрозділів. Також до підготовки оборони області активно долучаються й самі місцеві.

Коваль не виключає й того, що Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових заради провокації.

«Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, та самої станції – це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому», – додав очільник області.

Оборона АЕС щодня посилюється. Було винесено уроки з ситуації з іншими енергооб'єктами через що станцію було укріплено.

Раніше повідомлялося, що Росія розширить військову присутність у Білорусі. Аналітики навіть назвали терміни.

Теги: Білорусь росія ЗСУ війна Рівненщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія та Білорусь спільно навчатимуть військових
Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання: деталі
Сьогодні, 12:48
За даними американських аналітиків наразі російських наступ на Україну з півночі залишається малоймовірним
Росія розширить військову присутність у Білорусі: аналітики назвали терміни
Сьогодні, 08:22
Росія перекинула до Білорусі щонайменше вісім винищувачів
Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі
Вчора, 23:44

Події в Україні

Росія готує різні сценарії повторного нападу: розвідка повідомила деталі
Росія готує різні сценарії повторного нападу: розвідка повідомила деталі
Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ на Донбасі. Організація відреагувала (відео)
Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ на Донбасі. Організація відреагувала (відео)
Ракетний удар по Дніпру: СБУ ідентифікувала російських військових
Ракетний удар по Дніпру: СБУ ідентифікувала російських військових
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі
Окупанти посилюють угруповання на Запорізькому напрямку
Окупанти посилюють угруповання на Запорізькому напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
29K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
24K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
18K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
9863
Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили
9805
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту