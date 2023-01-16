Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі

Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових

Ворог може наступити з території Білорусі. На Рівненщині існує два великих автошляїи, якими може прямувати ворог. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Коваль в ефірі «24 каналу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Рівненська область має 229 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Роботи з оборони міста й селищ на випадок можливого вторгнення з півночі ведуться постійно.

Коваль розповів, що два великих автошляхи у Рівненській області проходять у районі українського села Прикладники й білоруського Невеля, а також біля села Городище Дубровицького району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці найбільші автодороги потенційно є найнебезпечнішими. Але вони повністю захищені з нашого боку», – наголосив Коваль.

За словами голови ОВА, перетнути кордон з Білоруссю в інших місцях для росіян буде нереально через велику кількість водних перешкод. Усі територія від кордону до Варшавської траси є важкопрохідною, болотистою місцевістю.

Українські військові, зі свого боку, пропрацювали кожну найменшу ділянку й здійснили низку кроків у підготовці оборони міста. Зокрема:

підготували протитанкові рови й фортифікаційні споруди;

замінували території;

замінували мости;

підготували місця стримування окупантів.

Жителі Рівненської області готові до ймовірного вторгнення. Щодня в області проводяться злагодження бойових підрозділів. Також до підготовки оборони області активно долучаються й самі місцеві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коваль не виключає й того, що Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових заради провокації.

«Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, та самої станції – це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому», – додав очільник області.

Оборона АЕС щодня посилюється. Було винесено уроки з ситуації з іншими енергооб'єктами через що станцію було укріплено.

Раніше повідомлялося, що Росія розширить військову присутність у Білорусі. Аналітики навіть назвали терміни.