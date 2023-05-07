Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ

Експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, у тому числі це відбулося і 5 травня

Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

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За його словами, експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, у тому числі це було 5 травня.

«Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних із нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений», – наголосив Гроссі.

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Він додав, що присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, у якому проживає більшість персоналу станції. Він висловив занепокоєння щодо дедалі більш напружених, стресових і складних умов для персоналу станції та їхніх сімей.

Нагадаємо, що раніше Гроссі заявив, що поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна.

До слова, російські окупанти станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів ЗАЕС.