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Джо Байден продовжив заборону на прийом кораблів під прапором Росії: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Джо Байден продовжив заборону на прийом кораблів під прапором Росії: деталі
Президент США Джо Байден на рік продовжив заборону приймати в американських портах кораблі під прапором Росії
фото з вільних джерел

Дія наказу, який президент видав у квітні минулого року, мала закінчитися цього тижня

Президент США Джо Байден на рік продовжив заборону приймати в американських портах кораблі під прапором Росії.

Про це сьогодні повідомили в Білому домі.

Зокрема, Байден прийняв рішення продовжити на рік дію введеного минулого року у квітні Указу про заборону швартуватись у портах США суднам, які ходять під прапором Росії або іншим чином пов'язані з РФ.

«Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів. Тому я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений Указом 10371», –  написав Байден у листі до Конгресу.

Гагадаємо, раніше, високопосадовці міністерства фінансів США, які займаються питанням санкцій, планують цього місяця міжнародні поїздки для того, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, з вимогою припинити ці фінансові зв’язки через війну РФ проти України. 

Між іншим, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій проти РФ, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Теги: Джозеф Байден санкції росія корабль

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