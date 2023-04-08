НАТО проведе біля кордонів РФ найбільші у своїй історії авіаційні навчання

У навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів

У навчаннях візьмуть участь 22 країни-союзники НАТО

Із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією. Про це заявив генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ло, повідомляє пресслужба нацгвардії США.

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Навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці та пройдуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.

«Air Defender 2023 перевірять нашу здатність швидко розгортати і швидко використовувати авіацію сил НАТО. НАТО - це суто оборонний Альянс. Але якщо хтось нападає на одну країну, він нападе на всіх нас», – заявив генерал.

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Крім Німеччини та США, у розгортанні збройних сил Альянсу візьмуть участь 22 країни-союзники.

У навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Раніше повідомлялося, що НАТО в період з 18 по 21 квітня проведе у Таллінні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

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За інформацією Financial Times, США разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі «дорожню карту» для членства в НАТО.