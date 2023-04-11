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Скільки дітей загинуло під час окупації Київщини: дані Нацполіції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки дітей загинуло під час окупації Київщини: дані Нацполіції
На Київщині досі вважаються зниклими безвісти четверо дітей
фото ілюстративне

Під час активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини

У Київській області під час окупації загинуло 38 дітей. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на брифінгу.

«Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років», – сказав він.

Станом на сьогодні зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них – з однієї родини.

Раніше повідомлялося, що з моменту деокупації територій Київської області було виявлено 1370 тіл загиблих українців. Серед них 197 – досі неідентифіковані.

Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: Київщина окупанти війна росія

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