Скільки дітей загинуло під час окупації Київщини: дані Нацполіції

Під час активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини

У Київській області під час окупації загинуло 38 дітей. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на брифінгу.

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«Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років», – сказав він.

Станом на сьогодні зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них – з однієї родини.

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Раніше повідомлялося, що з моменту деокупації територій Київської області було виявлено 1370 тіл загиблих українців. Серед них 197 – досі неідентифіковані.

Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.