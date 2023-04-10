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Росіяни вдарили по Авдіївці: знищена багатоповерхівка (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Авдіївці: знищена багатоповерхівка (фото)
Російський авіаудар знищив в Авдіївці ще одну багатоповерхівку
фото: Павло Кириленко

В Авдіївці досі залишається близько 1800 людей

Російські військові завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці Донецької області 10 квітня – будинок зруйнований. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наслідки удару росіян
Наслідки удару росіян
фото: Павло Кириленко

«Знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей – усі вони щодня ризикують власним життям», – підкреслив Кириленко.

Росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці
Росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці
фото: Павло Кириленко
Росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці
Росіяни знищили багатоповерхівку в Авдіївці
фото: Павло Кириленко

Він наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти – допомогу з евакуацією надасть ОВА.

Нагадаємо, що ЗСУ назвали щоденні втрати окупантів у районі Мар’їнки та Авдіївки. Окупанти мають достатньо артилерійських боєприпасів на Бахмутському напрямку, проте зазнають величезних втрат: протягом минулого тижня Росія втратила біля Авдіївки кілька тисяч солдатів

Раніше повідомлялося, що окупанти вбили в Авдіївці п'ятимісячне немовля.

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Теги: окупанти Павло Кириленко Авдіївка обстріл

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