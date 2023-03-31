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Окупанти вбили в Авдіївці п'ятимісячне немовля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вбили в Авдіївці п'ятимісячне немовля
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення

Російські загарбники обстріляли Авдіївку з артилерії. Серед загиблих п'ятимісячне немовля. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей – поранені», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, глава поліції Донеччини Руслан Осипенко наголосив, що в Авдіїці залишилося 1900 осіб цивільного населення, серед яких усього шестеро дітей. Зауважимо, до початку повномасштабного вторгнення у місті мешкало понад 34 тис. осіб. 

Авдіївка в «червоній зоні».

Як відомо, в Авдіївці зникне мобільний зв’язок. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендується покинути місто.

До слова, траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.

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Теги: Авдіївка Донеччина війна окупанти

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