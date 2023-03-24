Російська ракета вдарила по пункту незламності у Костянтинівці: є загиблі (фото)
Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району
У ніч проти 24 березня Росія нанесла ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули, одна з ракет влучила у пункт незламності. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
«24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього», – йдеться у повідомленні.
Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, також російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.
Як повідомлялося, росіяни атакували Україну ракети на півдні, запускали «Шахеди» з півночі та вдарили по Кривому Рогу.
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