Російська ракета вдарила по пункту незламності у Костянтинівці: є загиблі (фото)

Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району

У ніч проти 24 березня Росія нанесла ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули, одна з ракет влучила у пункт незламності. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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«24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього», – йдеться у повідомленні.

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Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Нагадаємо, також російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.

Як повідомлялося, росіяни атакували Україну ракети на півдні, запускали «Шахеди» з півночі та вдарили по Кривому Рогу.