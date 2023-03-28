Окупанти вигадали ще один спосіб, щоб змусити жителів Луганщини мовчати

Більшість мобілізованих окупантами на захоплених територіях студентів досі не демобілізовані

Російські загарбники вже мобілізували на Луганщині 654 студенти, близько 300 з яких воюють й надалі. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

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«Попри заяви окупаційної влади, більшість мобілізованих ними на захоплених територіях студентів не демобілізовані», – йдеться в повідомленні.

У той же час, аби посилити тиск на місцеве населення, росіяни хочуть залучити на окуповані території додаткові 105 тисяч «правоохоронців», набираючи їх з колишніх міліціонерів та рядових колаборантів. Сподіваються, що це змусить населення мовчати.

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Крім того, днями, росіяни влаштували у Лисичанську щось схоже на свято, відкриваючи в місті пункт обігріву. Не в жовтні, та навіть не в грудні – наприкінці березня.

Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.