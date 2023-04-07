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Росія біля Авдіївки протягом минулого тижня втратила кілька тисяч солдатів – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія біля Авдіївки протягом минулого тижня втратила кілька тисяч солдатів – ISW
Загарбники продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк
фото ілюстративне

Окупанти мають достатньо артилерійських боєприпасів на Бахмутському напрямку

Російські зазгарбники зазнають великих втрат на Донбасі. Лише протягом минулого тижні біля Авдіївки було ліквідовано чотири тисячі солдатів армії РФ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що цей особовий склад раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка.

Крім того, в Інституті зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де вони віддають перевагу наступальним операціям. Наприклад, на Бахмутському напрямку. 

Тим часом у ДПСУ 5 квітня заявили, що сили ПВК «Вагнера» все ще відчувають нестачу артилерійських снарядів.

Американські аналітики додають, що загарбники продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк 6 квітня. 

Раніше аналітики знайшли причину обмеженого успіху окупантів поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

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Теги: Авдіївка війна росія окупанти

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