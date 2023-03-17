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Росія втратила військовий потенціал біля Бахмута – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втратила військовий потенціал біля Бахмута – британська розвідка
фото ілюстративне

Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій

Російська армія виснажилася на Донбасі і навіть локальні наступи для неї зараз є проблематичними. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останніми днями російські сили та сили групи «Вагнера» зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста.

Тим не менш, у ширшому плані по всій лінії фронту Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

За даними британської розвідки, це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії в даний час не можуть бути стійкими.

«Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії», – зазначили в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.

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Теги: росія окупанти Міноборони армія річка ворог наступ британська розвідка

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